***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 16:44
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860798
BIST
16:51120.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 948,66
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
16:516,8452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
16:517,8466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
16:51404,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,69
|Açılış
|: 404,38
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.740.372
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|17.192.589
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.762.223
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.664.734
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|128.555.308
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,00
|110.025.322
|% -8,13
|
|DITAS
|28,50
|5.311.568
|% -5,32
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,09
|1.624.296.019
|% 2,41
|
|AFYON
|4,74
|765.654.088
|% 9,72
|
|GUSGR
|5,36
|762.079.408
|% -1,11
|
|EKGYO
|2,30
|741.346.950
|% 0,00
|
|ADESE
|2,66
|669.710.056
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,30
|741.346.950
|% 0,00
|
|ADESE
|2,66
|669.710.056
|% 5,98
|
|GSDHO
|2,41
|489.534.790
|% 7,59
|
|ODAS
|2,83
|573.279.848
|% -1,05
|
|GARAN
|8,09
|1.624.296.019
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6698
|8,7133
|% 0,17
|
|Frank
|1,8202
|1,8294
|% -0,13
|
|Riyal
|403,9880
|404,0740
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|16,74
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.651
|28,20
|
|Tam
|2.708
|2.720
|29,00
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,20
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,95
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,61
|0,23
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|1,24
|
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