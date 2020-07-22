***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:54
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861095
BIST
10:54118.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,46
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.945
10:546,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:547,8999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0356
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:54408,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,86
|Açılış
|: 408,67
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.507.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.949.572
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|50.960.622
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.239.039
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,55
|5.009.728
|% -6,83
|
|EKGYO
|2,36
|2.072.853.551
|% 4,42
|
|GARAN
|7,97
|275.083.855
|% 0,38
|
|AFYON
|4,78
|265.172.164
|% 2,58
|
|ASELS
|32,58
|209.147.271
|% 0,74
|
|ISFIN
|4,17
|188.234.125
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,36
|2.072.853.551
|% 4,42
|
|KRDMD
|3,07
|184.845.408
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,77
|103.286.526
|% 1,14
|
|AFYON
|4,78
|265.172.164
|% 2,58
|
|KARSN
|3,16
|166.326.018
|% 2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6624
|8,7058
|% 0,06
|
|Frank
|7,3142
|7,3583
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,15
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.732
|2.747
|32,30
|
|Yarım
|1.326
|1.344
|15,80
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,67
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,02
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