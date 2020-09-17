***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:01
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875399
BIST
12:151.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:157,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:158,9026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:15471,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,50
|Açılış
|: 471,51
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:13
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|20.386.749
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.109.594
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,11
|413.102.564
|% -1,89
|
|AVOD
|4,37
|367.076.607
|% 8,17
|
|PETKM
|4,32
|250.536.421
|% -0,69
|
|RTALB
|51,15
|227.227.725
|% -0,10
|
|GARAN
|6,67
|226.816.877
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,11
|413.102.564
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|115.520.266
|% -1,83
|
|AVOD
|4,37
|367.076.607
|% 8,17
|
|KARSN
|3,02
|216.283.648
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,51
|106.635.007
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5463
|7,5494
|% 0,60
|
|Euro
|8,8985
|8,9041
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7576
|9,8065
|% 0,53
|
|Frank
|8,2497
|8,2994
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0061
|2,0162
|% 0,53
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-18,50
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.116
|3.194
|-3,32
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,61
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|-0,21
|