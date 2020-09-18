***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 10:00
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875566
BIST
12:561.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:567,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5720
En Düşük
7,5327
12:568,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:56475,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,79
|Açılış
|: 475,51
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:54
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,24
|1.149.349.884
|% 3,18
|
|PETKM
|4,41
|519.740.390
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,56
|287.724.923
|% 5,79
|
|AVOD
|4,14
|250.898.649
|% -6,76
|
|DGKLB
|2,59
|217.789.328
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.149.349.884
|% 3,18
|
|PETKM
|4,41
|519.740.390
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,56
|287.724.923
|% 5,79
|
|IHLAS
|1,07
|95.599.922
|% 0,94
|
|DGKLB
|2,59
|217.789.328
|% -9,76
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5693
|7,5717
|% 0,33
|
|Euro
|8,9685
|8,9722
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7971
|9,8462
|% 0,38
|
|Frank
|8,3027
|8,3527
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0117
|2,0217
|% 0,30
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|10,27
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,16
|