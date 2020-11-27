***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 16:59
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMBTN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890328
BIST
16:491.337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.337
16:497,8378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0339
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:499,3590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:49449,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -8,24
|Açılış
|: 449,82
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
449,03
BIST En Aktif Hisseler16:49
|AKCNS
|15,18
|48.322.157
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.821.147
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.430.365
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.784.543
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|GUBRF
|51,40
|1.139.043.302
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|IHLGM
|1,31
|435.754.282
|% 3,15
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8303
|7,8378
|% -0,43
|
|Euro
|9,3490
|9,3590
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,4293
|10,4816
|% -0,47
|
|Frank
|8,6134
|8,6653
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0851
|2,0956
|% -0,33
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-27,58
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-50,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|-53,89
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|-26,07
|
|Çeyrek
|725
|742
|-13,03
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,52
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,19
|
|B. Petrol
|48,08
|48,08
|0,29
|
Seans Raporu
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