***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 13:13
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMBTN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890514
BIST
13:431.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -17,77
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
13:437,7749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7635
13:439,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3049
13:43443,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -6,26
|Açılış
|: 443,29
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
442,80
BIST En Aktif Hisseler13:43
|SELEC
|12,54
|179.306.851
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|204.079
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|108.098.893
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|36.672.568
|% 9,95
|
|SEYKM
|20,56
|18.957.268
|% 9,95
|
|PKENT
|855,00
|23.680
|% -10,00
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|KERVN
|1,26
|3.959.291
|% -9,35
|
|POLTK
|325,00
|726.940
|% -9,22
|
|ISBIR
|2.850,00
|440.626
|% -8,06
|
|EKGYO
|2,20
|1.438.687.542
|% 1,38
|
|GARAN
|9,06
|1.118.344.823
|% -1,31
|
|PETKM
|4,33
|926.561.005
|% 2,36
|
|KRDMD
|5,06
|575.744.367
|% -1,94
|
|THYAO
|11,64
|486.556.538
|% -2,43
|
|EKGYO
|2,20
|1.438.687.542
|% 1,38
|
|PETKM
|4,33
|926.561.005
|% 2,36
|
|TEKTU
|2,13
|430.749.473
|% 7,04
|
|TSKB
|2,27
|463.488.228
|% -5,81
|
|YKBNK
|2,94
|392.295.441
|% -1,67
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7733
|7,7749
|% -0,50
|
|Euro
|9,3133
|9,3229
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,3363
|10,3881
|% -0,21
|
|Frank
|8,5806
|8,6323
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0688
|2,0792
|% -0,40
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-19,97
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|-43,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|-47,80
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|-23,12
|
|Çeyrek
|712
|728
|-11,56
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,16
|
|B. Petrol
|47,27
|47,27
|-0,98
|