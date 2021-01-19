***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 13:14
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMBTN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903237
BIST
16:061.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 18,54
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
16:067,4440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0291
|Açılış
|: 7,4470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:069,0341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:06439,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,95
|Açılış
|: 439,97
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,43
BIST En Aktif Hisseler16:04
|BRISA
|25,96
|72.394.664
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.649.657
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.649.657
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.649.657
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.649.657
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|FENER
|41,30
|357.606.353
|% -7,85
|
|SISE
|8,10
|2.475.936.790
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.532.223.872
|% 0,00
|
|THYAO
|13,51
|1.487.699.550
|% 2,12
|
|DOHOL
|3,82
|1.332.373.482
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,23
|1.321.602.670
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,50
|1.532.223.872
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.332.373.482
|% 6,41
|
|SISE
|8,10
|2.475.936.790
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,23
|1.321.602.670
|% -0,55
|
|KARSN
|3,88
|539.456.621
|% 3,47
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4404
|7,4443
|% -0,39
|
|Euro
|9,0286
|9,0353
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,0961
|10,1468
|% -0,35
|
|Frank
|8,3458
|8,3961
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9782
|1,9881
|% -0,48
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-0,81
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.962
|-20,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-20,01
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-9,68
|
|Çeyrek
|704
|721
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,62
|