***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2021 16:17
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903694
BIST
16:371.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:377,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0607
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:378,9656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:37442,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,30
|Açılış
|: 442,44
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:37
|VAKFN
|6,60
|182.376.105
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.534.481
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.380
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,07
|80.689.423
|% -8,15
|
|GARAN
|10,16
|2.057.474.856
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,54
|1.944.444.147
|% 3,25
|
|KARSN
|4,55
|1.073.838.215
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,97
|1.006.922.292
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,21
|829.737.547
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,54
|1.944.444.147
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,60
|592.404.549
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,21
|829.737.547
|% 0,63
|
|TSKB
|1,97
|506.978.021
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.073.838.215
|% 9,90
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3557
|7,3584
|% -0,82
|
|Euro
|8,9612
|8,9656
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,0769
|10,1274
|% -0,17
|
|Frank
|8,2803
|8,3302
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% -0,63
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,57
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|0,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|-0,13
|
Seans Raporu
16:37
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16:51SNGYO
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 543, 399 adet işlem
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16:50BEYAZ
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 494, 171 adet işlem
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16:48ANHYT
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 258 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 25, 768.00 milyon TL de
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16:46YGYO
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 497, 729 adet işlem