***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:22
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904353
BIST
11:411.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:417,3863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3818
11:418,9678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9628
11:41441,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 441,71
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SANKO
|11,44
|21.355.057
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|39.781.933
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.047.950
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.421.136
|% 9,99
|
|TBORG
|23,16
|2.370.797
|% 9,97
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|COSMO
|14,82
|254.711
|% -9,96
|
|KAPLM
|44,64
|3.694.910
|% -7,77
|
|INTEM
|60,95
|4.891.314
|% -7,23
|
|METUR
|22,80
|5.412.270
|% -6,94
|
|EKGYO
|2,50
|789.600.276
|% 1,21
|
|GARAN
|9,53
|685.725.732
|% -0,10
|
|KARSN
|5,50
|593.144.278
|% 5,77
|
|KOZAL
|120,40
|510.819.168
|% -0,82
|
|TSKB
|1,93
|299.430.467
|% -1,53
|
|EKGYO
|2,50
|789.600.276
|% 1,21
|
|TSKB
|1,93
|299.430.467
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,52
|225.238.331
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,56
|186.904.334
|% -0,64
|
|KARSN
|5,50
|593.144.278
|% 5,77
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3814
|7,3851
|% -0,26
|
|Euro
|8,9621
|8,9665
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,0699
|10,1204
|% -0,21
|
|Frank
|8,3015
|8,3515
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% 0,07
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,83
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,16
|