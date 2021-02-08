***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 11:01
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908102
BIST
10:571.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.532
10:577,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
10:578,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
10:57412,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,74
|Açılış
|: 412,69
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,84
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler10:57
|YKGYO
|5,94
|10.313.969
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|8.432.063
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|32.633.829
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|12.202.206
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|SAMAT
|7,90
|96.439.170
|% -6,73
|
|KOZAL
|132,60
|846.964.907
|% 4,08
|
|DOHOL
|4,05
|417.591.771
|% 0,75
|
|GARAN
|9,78
|340.111.149
|% 0,20
|
|KARTN
|92,15
|208.787.106
|% 7,28
|
|EKGYO
|2,48
|202.583.223
|% 1,22
|
|DOHOL
|4,05
|417.591.771
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,48
|202.583.223
|% 1,22
|
|GSDHO
|2,76
|187.343.695
|% 3,37
|
|KLGYO
|2,87
|173.537.475
|% 4,74
|
|IHLAS
|1,09
|54.290.396
|% -3,69
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0625
|7,0656
|% 0,13
|
|Euro
|8,5107
|8,5166
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6763
|9,7248
|% 0,11
|
|Frank
|7,8241
|7,8712
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8780
|1,8874
|% 0,13
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
Seans Raporu
10:57
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