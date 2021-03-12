***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2021 16:30
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917944
BIST
17:491.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
17:497,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1121
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
17:499,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0826
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
17:49416,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,65
|Açılış
|: 416,07
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler17:49
|TRILC
|17,71
|10.175.086
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.011.000
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.694.138
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.562
|% 9,95
|
|BURCE
|26,70
|46.979.502
|% -7,74
|
|ALBRK
|1,96
|154.390.953
|% -7,55
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,90
|3.086.884
|% -6,51
|
|MARTI
|2,54
|62.603.154
|% -6,27
|
|GARAN
|8,95
|1.698.618.016
|% -0,11
|
|SASA
|44,82
|1.116.996.138
|% -0,18
|
|KRDMD
|7,64
|810.314.585
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|760.837.285
|% -1,29
|
|TCELL
|16,61
|602.349.874
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,29
|760.837.285
|% -1,29
|
|GARAN
|8,95
|1.698.618.016
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,74
|459.715.499
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,93
|106.816.536
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,19
|134.137.304
|% 0,85
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5818
|7,5880
|% 1,50
|
|Euro
|9,0520
|9,0591
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,4938
|10,5465
|% 0,61
|
|Frank
|8,1191
|8,1680
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0151
|2,0252
|% 1,39
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-16,97
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,70
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,32
|69,32
|-0,31
|
Seans Raporu
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