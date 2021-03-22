***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:10
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919591
BIST
12:261.386
En Yüksek
|Değişim
|: -9,33%
|| -142,67
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:267,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 9,94%
|| 0,7169
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:269,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 10,09%
|| 0,8666
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:26441,84
En Yüksek
|Değişim
|: 9,14%
|| 37,00
|Açılış
|: 441,56
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:26
|TRILC
|31,32
|104.497.657
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,99
|9.893.126
|% 6,52
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|ISKUR
|500.000,00
|500.000
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|157.933.377
|% -10,00
|
|ULAS
|5,22
|2.499.367
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.316.483
|% -10,00
|
|SRVGY
|97,20
|6.864.840
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|83.804.629
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.073.130.508
|% -9,93
|
|THYAO
|12,42
|471.528.911
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|397.457.591
|% -9,98
|
|SISE
|6,95
|377.305.173
|% -9,74
|
|EREGL
|14,71
|336.061.559
|% -9,98
|
|GARAN
|7,98
|1.073.130.508
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|157.933.377
|% -10,00
|
|PETKM
|5,46
|333.470.474
|% -9,75
|
|YKBNK
|2,39
|143.662.700
|% -9,81
|
|SISE
|6,95
|377.305.173
|% -9,74
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9259
|7,9300
|% 9,94
|
|Euro
|9,4254
|9,4569
|% 10,09
|
|Sterlin
|10,9828
|11,0378
|% 10,12
|
|Frank
|8,5314
|8,5828
|% 10,34
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 10,17
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-14,71
|
|Altın Gr.
|441
|442
|36,72
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.930
|114,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|117,82
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,00
|
|Çeyrek
|696
|713
|28,50
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,42
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-0,31
|
Seans Raporu
12:26
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -154, 52 kaybederek (% -9.71 ) 1, 436
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12:28XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 45 altında . İşlem hacmi 7, 904.00 milyon TL de
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12:23XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 38 altında . İşlem hacmi 7, 745.00 milyon TL de
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, PGSUS, EREGL