***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 15:02
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928492
BIST
15:111.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:118,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:119,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:11456,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,95
|Açılış
|: 456,28
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:11
|TRGYO
|3,85
|271.205.197
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.089.894
|% 9,93
|
|CEOEM
|6,86
|49.411.503
|% 8,72
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|151.105.142
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|496.963.874
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.534.754
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.735.210
|% -9,97
|
|GARAN
|7,26
|4.560.086.647
|% 3,86
|
|EREGL
|18,21
|1.151.220.056
|% 3,94
|
|SASA
|46,28
|1.029.564.924
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,70
|1.019.318.313
|% 4,05
|
|YKBNK
|2,17
|933.263.666
|% 0,93
|
|GARAN
|7,26
|4.560.086.647
|% 3,86
|
|YKBNK
|2,17
|933.263.666
|% 0,93
|
|TSKB
|1,34
|210.718.148
|% 0,75
|
|AKBNK
|4,99
|726.239.507
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,70
|1.019.318.313
|% 4,05
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0933
|8,0985
|% 0,34
|
|Euro
|9,6981
|9,7086
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1616
|11,2176
|% 0,76
|
|Frank
|8,7589
|8,8116
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1578
|2,1686
|% 0,64
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,53
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.063
|21,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|13,69
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|6,62
|
|Çeyrek
|726
|743
|3,32
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,47
|66,47
|-0,11
|
Seans Raporu
15:11
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15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, PETKM
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 37 artarak (% 0.11 ) 1, 219
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15:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ITTFH, TUREX, BJKAS, UMPAS, TKURU, SNKRN, ANELE, ORMA, SAMAT, KRTEK
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15:21
CEOEM, TRGYO, SRVGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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