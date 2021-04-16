***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 14:51
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928781
BIST
15:291.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
15:298,0738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0665
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
15:299,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0706
|Açılış
|: 9,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
15:29462,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 8,19
|Açılış
|: 462,48
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
462,90
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler15:27
|QUAGR
|29,12
|189.518.049
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.349.318
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,33
|9.300.245
|% -47,39
|
|SAMAT
|5,22
|111.256.618
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.735.750
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.957.634
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.229.915.324
|% 0,14
|
|EREGL
|18,33
|1.019.738.919
|% 1,66
|
|ODAS
|3,44
|516.507.479
|% -6,52
|
|TUREX
|15,65
|448.077.315
|% -9,95
|
|PETKM
|6,31
|415.074.702
|% -1,56
|
|GARAN
|7,32
|1.229.915.324
|% 0,14
|
|ODAS
|3,44
|516.507.479
|% -6,52
|
|YKBNK
|2,16
|292.538.203
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,88
|208.988.207
|% 2,17
|
|TSKB
|1,31
|113.348.535
|% -2,24
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0704
|8,0752
|% 0,85
|
|Euro
|9,6721
|9,6806
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,1045
|11,1602
|% 0,89
|
|Frank
|8,7480
|8,8007
|% 1,12
|
|Riyal
|2,1459
|2,1566
|% 0,77
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|16,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|7,19
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|46,00
|
|Tam
|3.035
|3.112
|45,46
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|21,98
|
|Çeyrek
|736
|753
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,15
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|0,19
|
Seans Raporu
15:27
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