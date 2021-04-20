***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:07
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929390
BIST
10:091.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:098,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:099,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0506
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:09461,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,49
|Açılış
|: 461,03
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:09
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|6.705.496
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|GEDIK
|20,50
|4.947.714
|% 7,39
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|PEKGY
|1,46
|23.689.812
|% -9,88
|
|SAYAS
|21,60
|1.191.198
|% -8,40
|
|YAPRK
|102,00
|175.295
|% -7,25
|
|INDES
|7,06
|2.345.871
|% -7,17
|
|RODRG
|17,25
|31.085
|% -6,76
|
|PETKM
|6,59
|68.137.325
|% -0,30
|
|GARAN
|7,08
|62.763.820
|% 1,14
|
|GSRAY
|3,47
|40.898.701
|% -3,34
|
|EREGL
|18,23
|29.613.257
|% 0,39
|
|SISE
|7,27
|26.137.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|25.733.132
|% 0,78
|
|PEKGY
|1,46
|23.689.812
|% -9,88
|
|GSRAY
|3,47
|40.898.701
|% -3,34
|
|PETKM
|6,59
|68.137.325
|% -0,30
|
|GARAN
|7,08
|62.763.820
|% 1,14
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1056
|8,1078
|% 0,24
|
|Euro
|9,7846
|9,7896
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,3217
|11,3785
|% 0,41
|
|Frank
|8,8260
|8,8792
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1550
|2,1658
|% 0,25
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,37
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|0,57
|