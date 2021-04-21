***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:32
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930047
BIST
15:531.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -22,88
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:538,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0661
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:539,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:53469,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,86
|Açılış
|: 469,68
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.672.289
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.786.743
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.210.346
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SEYKM
|20,18
|23.741.099
|% -9,99
|
|OSMEN
|24,70
|926.309
|% -9,99
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|PETKM
|6,46
|820.713.323
|% -1,67
|
|EREGL
|18,29
|803.353.065
|% 0,33
|
|GARAN
|6,97
|763.972.433
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,05
|480.743.025
|% -2,08
|
|THYAO
|10,91
|371.102.471
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,06
|322.074.878
|% -2,83
|
|PETKM
|6,46
|820.713.323
|% -1,67
|
|GARAN
|6,97
|763.972.433
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.398.231
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|150.989.456
|% -1,09
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1718
|8,1803
|% 0,90
|
|Euro
|9,8364
|9,8446
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,3480
|11,4050
|% 0,69
|
|Frank
|8,8753
|8,9288
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1746
|2,1855
|% 0,88
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,29
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,16
|