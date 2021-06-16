***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 15:40
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942641
BIST
16:571.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,68
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
16:578,5379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
16:5710,3602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0221
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
16:57510,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 510,50
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PENTA
|35,20
|73.424.564
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.746.539
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,70
|10.174.350
|% 8,91
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.713.089
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.265
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,33
|1.221.271.573
|% -1,10
|
|BOBET
|5,61
|822.255.667
|% -6,97
|
|GARAN
|8,36
|768.168.582
|% -0,71
|
|KOZAL
|125,40
|587.669.086
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,22
|445.678.688
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|445.678.688
|% 1,37
|
|BOBET
|5,61
|822.255.667
|% -6,97
|
|YESIL
|2,32
|306.581.705
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|336.155.066
|% 0,68
|
|GARAN
|8,36
|768.168.582
|% -0,71
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5352
|8,5379
|% -0,23
|
|Euro
|10,3538
|10,3602
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0197
|12,0799
|% 0,02
|
|Frank
|9,4587
|9,5156
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% -0,18
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|2,09
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|-15,00
|
|Tam
|3.363
|3.447
|-12,18
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|-5,90
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,37
|
Seans Raporu
16:57
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