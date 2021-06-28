***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 10:16
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944378
BIST
11:331.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
11:338,7394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0249
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
11:3310,4404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
11:33500,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,53
|Açılış
|: 500,53
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler11:33
|TKURU
|246,40
|5.289.056
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.111.127
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,80
|139.366.696
|% 9,86
|
|DAGHL
|16,14
|16.301.958
|% 9,13
|
|CEOEM
|10,94
|14.072.470
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.246.134
|% -9,91
|
|METUR
|6,13
|36.923.382
|% -9,59
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,90
|2.541.956
|% -6,25
|
|GARAN
|8,25
|417.651.098
|% 0,61
|
|THYAO
|14,16
|354.053.565
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,02
|288.645.131
|% -1,46
|
|SASA
|30,08
|284.383.026
|% 2,59
|
|KRDMD
|6,78
|195.421.240
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,02
|288.645.131
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,20
|142.262.385
|% -0,45
|
|GARAN
|8,25
|417.651.098
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,78
|195.421.240
|% -0,44
|
|DOHOL
|2,90
|73.705.414
|% 0,35
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7362
|8,7394
|% -0,28
|
|Euro
|10,4350
|10,4404
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1386
|12,1994
|% 0,05
|
|Frank
|9,4931
|9,5503
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3280
|2,3397
|% -0,08
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,30
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,26
|