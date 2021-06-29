***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 13:21
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944768
BIST
14:041.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,42
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
14:048,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:0410,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:04495,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,25
|Açılış
|: 495,52
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,10
BIST En Aktif Hisseler14:02
|TKURU
|271,00
|2.908.372
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|394.888.175
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.386.704
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.202.457
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.422.989
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,40
|724.489.396
|% -3,32
|
|GARAN
|8,17
|593.320.288
|% -0,12
|
|KUTPO
|59,75
|394.888.175
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|369.947.952
|% -1,55
|
|KOZAL
|115,10
|245.948.589
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,91
|369.947.952
|% -1,55
|
|GARAN
|8,17
|593.320.288
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,16
|147.611.362
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|84.499.637
|% -0,79
|
|THYAO
|13,40
|724.489.396
|% -3,32
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7143
|8,7165
|% 0,38
|
|Euro
|10,3645
|10,3802
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0244
|12,0847
|% -0,01
|
|Frank
|9,4244
|9,4812
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3168
|2,3285
|% 0,30
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,70
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-22,00
|
|Tam
|3.267
|3.351
|-23,08
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-11,17
|
|Çeyrek
|792
|811
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,90
|73,90
|-0,24
|