***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 12:29
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962187
BIST
17:311.440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -14,74
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.439
17:318,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1199
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
17:319,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1077
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
17:31485,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,29
|Açılış
|: 485,95
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler17:29
|YEOTK
|29,28
|11.274.059
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|126.924.931
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.945.952
|% 9,99
|
|AVHOL
|5,84
|29.581.832
|% 9,98
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|EGEPO
|6,48
|159.059.655
|% -8,99
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ORCAY
|13,29
|434.255.502
|% -8,15
|
|GARAN
|9,50
|1.700.791.142
|% -2,36
|
|THYAO
|12,58
|669.587.882
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,55
|439.789.342
|% -1,54
|
|ORCAY
|13,29
|434.255.502
|% -8,15
|
|KRDMD
|7,37
|396.125.211
|% -1,07
|
|GARAN
|9,50
|1.700.791.142
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,55
|439.789.342
|% -1,54
|
|IHLAS
|0,61
|60.122.901
|% 3,39
|
|ODAS
|1,47
|130.169.982
|% -2,65
|
|EKGYO
|1,84
|141.767.979
|% -0,54
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4640
|8,4689
|% 1,44
|
|Euro
|9,9956
|9,9998
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,6011
|11,6593
|% 1,11
|
|Frank
|9,1350
|9,1900
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2486
|2,2599
|% 1,32
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-6,91
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,54
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|0,91
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
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17:40XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:40VKING
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 488 adet işlem
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17:38DAGI
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 158, 765 adet işlem
-
17:37VKING
Yüzde -7.89 oranında düşüşle 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 251, 186 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 5 kaybederek (% -0.59 ) 1, 272