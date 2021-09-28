***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 10:37
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965459
BIST
10:301.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.387
10:308,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8735
En Düşük
8,8095
10:3010,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0485
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3754
En Düşük
10,2978
10:30496,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 496,94
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:30
|YEOTK
|88,55
|22.236.365
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|2.966.962
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.819.800
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.082.397
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|17.547.828
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|9.855.660
|% -9,93
|
|TSPOR
|3,31
|36.150.100
|% -5,43
|
|IZTAR
|21,30
|7.366.081
|% -4,91
|
|SONME
|32,80
|60.317
|% -4,87
|
|THYAO
|13,67
|155.332.989
|% 1,03
|
|GARAN
|8,86
|144.825.563
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,34
|130.801.025
|% -0,47
|
|TUPRS
|112,80
|118.157.561
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,33
|103.236.169
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,33
|103.236.169
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,34
|130.801.025
|% -0,47
|
|GARAN
|8,86
|144.825.563
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,78
|24.285.067
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,97
|12.710.509
|% -1,02
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8655
|8,8698
|% 0,60
|
|Euro
|10,3612
|10,3671
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0868
|12,1474
|% 0,38
|
|Frank
|9,5040
|9,5613
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3560
|2,3678
|% 0,54
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-7,40
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,72
|