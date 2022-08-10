***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 12:06
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054059
BIST
11:532.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 12,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
11:5317,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0612
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
11:5318,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0859
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3688
En Düşük
18,2578
11:531.034,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.034,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ASUZU
|264,60
|167.170.890
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|354.904.959
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|93.247.392
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|28.303.583
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|10.076.220
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|9.507.637
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,06
|965.550.526
|% -9,68
|
|THYAO
|59,00
|1.714.667.851
|% 0,68
|
|KOZAL
|158,60
|1.118.137.196
|% -8,64
|
|YKBNK
|5,35
|984.790.493
|% 2,10
|
|KOZAA
|27,06
|965.550.526
|% -9,68
|
|AKBNK
|9,79
|684.611.699
|% 3,27
|
|YKBNK
|5,35
|984.790.493
|% 2,10
|
|ZOREN
|2,68
|418.570.956
|% 3,47
|
|TSKB
|3,34
|336.426.860
|% 2,77
|
|SNGYO
|3,68
|336.711.729
|% 0,82
|
|EKGYO
|3,48
|319.041.827
|% 0,58
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9458
|17,9673
|% 0,38
|
|Euro
|18,3480
|18,3653
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6545
|21,7631
|% 0,40
|
|Frank
|18,7921
|18,9053
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,23
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.934
|6.985
|-12,00
|
|Yarım
|3.379
|3.415
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,16
|96,16
|-0,15
|