***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 14:10
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057967
BIST
14:003.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,54
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
14:0018,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,2080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1589
En Düşük
18,0790
14:0018,0502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
14:001.017,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.017,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler14:00
|HKTM
|17,71
|3.004.661
|% 10,00
|
|BEYAZ
|14,76
|52.834.880
|% 9,99
|
|BFREN
|1.437,40
|8.818.449
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.813.843
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.826.790
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.096.686
|% -10,00
|
|SANFM
|16,70
|27.974.777
|% -7,73
|
|YGYO
|1,04
|36.449.799
|% -6,31
|
|SERVE
|33,20
|147.113
|% -5,14
|
|KLRHO
|20,50
|8.975.492
|% -4,74
|
|THYAO
|70,20
|7.613.369.095
|% 3,54
|
|YKBNK
|6,18
|2.467.951.354
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,32
|2.217.843.416
|% -1,39
|
|ISCTR
|8,27
|2.183.346.911
|% 0,85
|
|GARAN
|23,66
|1.920.559.762
|% 2,51
|
|YKBNK
|6,18
|2.467.951.354
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,94
|1.384.619.396
|% -0,76
|
|ALBRK
|2,35
|642.070.638
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,27
|2.183.346.911
|% 0,85
|
|AKBNK
|11,32
|2.217.843.416
|% -1,39
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1511
|18,1589
|% 0,27
|
|Euro
|18,0355
|18,0502
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3029
|21,4098
|% -0,29
|
|Frank
|18,7475
|18,8604
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8122
|4,8363
|% 0,08
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.830
|6.880
|-36,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,76
|