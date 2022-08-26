***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 10:33
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058508
BIST
10:293.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 50,59
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.149
10:2918,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:2918,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:291.025,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.025,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKBN
|6,05
|185.408.947
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|576.193
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|NIBAS
|10,26
|16.364.369
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|8.199.576
|% 9,96
|
|SILVR
|28,36
|3.463.657
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|3.655.897
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,85
|77.755.348
|% -6,42
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|COSMO
|28,00
|1.545.656
|% -4,37
|
|ISCTR
|8,14
|1.425.348.650
|% 3,83
|
|AKBNK
|12,59
|1.390.225.221
|% 5,09
|
|GARAN
|27,30
|1.133.508.439
|% 5,98
|
|YKBNK
|6,94
|1.111.360.790
|% 5,79
|
|THYAO
|70,70
|1.013.858.055
|% 0,57
|
|ISCTR
|8,14
|1.425.348.650
|% 3,83
|
|YKBNK
|6,94
|1.111.360.790
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,94
|516.640.718
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,59
|1.390.225.221
|% 5,09
|
|HALKB
|7,10
|714.520.352
|% 9,40
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1752
|18,1854
|% 0,12
|
|Euro
|18,1265
|18,1330
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3814
|21,4886
|% -0,26
|
|Frank
|18,7686
|18,8817
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,12
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,84
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.855
|6.912
|-19,00
|
|Yarım
|3.340
|3.379
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,24
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Seans Raporu
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