***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 17:49
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061090
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1014
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1630
En Düşük
18,0019
18:051.004,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.004,05
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,05
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.541.791
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|1.997.610
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.788.579
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|48.291.709
|% 9,99
|
|SELGD
|5,73
|5.010.958
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|AYEN
|26,56
|170.867.549
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.660.565
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|654.978
|% -9,92
|
|VKING
|7,02
|7.754.779
|% -8,12
|
|THYAO
|74,60
|8.356.594.732
|% 1,29
|
|YKBNK
|7,86
|8.289.135.809
|% -5,07
|
|AKBNK
|15,66
|7.840.197.663
|% 0,58
|
|EKGYO
|4,86
|6.408.024.006
|% 7,76
|
|SISE
|26,26
|5.279.247.004
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,86
|6.408.024.006
|% 7,76
|
|YKBNK
|7,86
|8.289.135.809
|% -5,07
|
|AKBNK
|15,66
|7.840.197.663
|% 0,58
|
|ISCTR
|10,37
|4.534.818.534
|% -1,52
|
|VAKBN
|10,67
|3.520.134.087
|% 5,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2274
|18,2375
|% 0,02
|
|Euro
|18,1422
|18,1527
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,8370
|20,9415
|% -0,46
|
|Frank
|18,4927
|18,6041
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8368
|4,8611
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.859
|19,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,14
|
|B. Petrol
|89,87
|89,87
|-2,96
|