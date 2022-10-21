***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:02
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073227
BIST
10:013.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 5,40
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.911
En Düşük
3.904
10:0118,6035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
10:0118,1808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0273
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
10:01969,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,16
|Açılış
|: 969,11
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,99
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ALKA
|139,70
|4.562.183
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|720.835
|% 9,09
|
|PENTA
|690,00
|3.852.960
|% 7,13
|
|ORMA
|40,00
|145.600
|% 5,10
|
|ZEDUR
|34,96
|1.511.461
|% 5,05
|
|KAPLM
|88,10
|53.778.242
|% -5,62
|
|GRNYO
|4,00
|495.256
|% -2,44
|
|ATAGY
|5,05
|1.468.058
|% -2,13
|
|ROYAL
|4,79
|62.351
|% -2,04
|
|ISSEN
|44,50
|14.837.012
|% -1,64
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 0,00
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|4.374.556.613
|% -0,10
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 0,00
|
|TUPRS
|368,20
|4.132.120.697
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|3.604.578.159
|% 0,22
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 0,00
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|4.374.556.613
|% -0,10
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5990
|18,6035
|% -0,02
|
|Euro
|18,1710
|18,1808
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,7317
|20,8357
|% -0,47
|
|Frank
|18,3934
|18,5042
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,07
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.621
|-7,48
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.597
|6.691
|-18,00
|
|Yarım
|3.214
|3.271
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,49
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,00
|