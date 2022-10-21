***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 11:10
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073245
BIST
12:153.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,29
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.920
En Düşük
3.888
12:1518,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
12:1518,1491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0590
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1305
12:15970,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,96
|Açılış
|: 970,32
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler12:13
|KTSKR
|44,90
|107.524.049
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|371.474.360
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|236.902.651
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|25.289.751
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.946.854
|% 9,99
|
|ETILR
|8,80
|54.420.305
|% -5,17
|
|DAGHL
|28,84
|12.855.735
|% -3,87
|
|SONME
|43,50
|7.307.711
|% -3,50
|
|HKTM
|70,25
|29.020.841
|% -3,50
|
|OZGYO
|3,64
|46.186.745
|% -3,45
|
|THYAO
|98,60
|2.543.899.389
|% -0,45
|
|TUPRS
|374,90
|1.582.570.218
|% 1,82
|
|SASA
|88,65
|1.063.368.397
|% 3,99
|
|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
|
|AKBNK
|15,66
|963.904.924
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,51
|603.851.961
|% 0,22
|
|TSKB
|2,85
|362.463.198
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,97
|218.735.542
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
|
|ISGYO
|7,29
|762.041.119
|% 9,95
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6053
|% -0,01
|
|Euro
|18,1447
|18,1545
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,6681
|20,7718
|% -0,78
|
|Frank
|18,3355
|18,4460
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,08
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,70
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-65,00
|
|Tam
|6.594
|6.697
|-12,00
|
|Yarım
|3.213
|3.274
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|91,45
|91,45
|-0,93
|