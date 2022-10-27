***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 10:33
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074563
BIST
10:323.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -9,82
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.966
10:3218,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:3218,7481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0223
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:32993,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,99
|Açılış
|: 993,43
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:32
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|12.034.355
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|2.362.254
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|12.238.394
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|AKGRT
|2,52
|30.343.142
|% -47,17
|
|AGYO
|6,78
|2.542.968
|% -9,96
|
|VKING
|10,48
|1.547.100
|% -6,26
|
|GESAN
|155,30
|48.283.340
|% -4,72
|
|KERVN
|0,62
|561.451
|% -4,62
|
|AKBNK
|15,42
|930.998.292
|% -2,28
|
|THYAO
|99,75
|883.093.218
|% 0,96
|
|EREGL
|30,34
|525.815.287
|% -1,49
|
|ASELS
|32,86
|471.641.263
|% -1,08
|
|SISE
|34,10
|413.651.811
|% 0,29
|
|EKGYO
|4,56
|316.809.038
|% -0,22
|
|AKBNK
|15,42
|930.998.292
|% -2,28
|
|TSKB
|3,10
|130.274.330
|% 0,32
|
|SKBNK
|2,12
|88.116.407
|% 1,92
|
|ODAS
|8,14
|307.701.047
|% 2,39
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6149
|% 0,04
|
|Euro
|18,7318
|18,7481
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,5006
|21,6084
|% -0,29
|
|Frank
|18,7602
|18,8732
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,32
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.677
|6.746
|-22,00
|
|Yarım
|3.253
|3.297
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|-0,37
|