***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:31
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101034
BIST
16:544.859
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 130,46
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:5418,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:5420,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1343
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:541.148,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.148,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,10
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KRDMA
|17,38
|365.834.864
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.803.313
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|57.308.886
|% 9,96
|
|ONCSM
|34,00
|3.738.980
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|105.610.557
|% -9,65
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,60
|10.824.547.377
|% 5,03
|
|KRDMD
|18,47
|7.750.856.526
|% 7,45
|
|EREGL
|38,32
|5.642.236.611
|% 4,02
|
|ASELS
|54,25
|5.035.938.624
|% 2,75
|
|KOZAL
|534,00
|4.719.270.646
|% 2,93
|
|EKGYO
|8,20
|3.762.579.564
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,47
|7.750.856.526
|% 7,45
|
|YKBNK
|8,87
|2.855.084.637
|% 3,26
|
|SKBNK
|2,56
|621.243.683
|% 0,39
|
|PETKM
|16,94
|3.267.703.037
|% 1,62
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7771
|18,7820
|% 0,04
|
|Euro
|20,3239
|20,3352
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,8632
|22,9778
|% 0,57
|
|Frank
|20,1301
|20,2514
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|20,17
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,56
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.777
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.775
|42,00
|
|Yarım
|3.756
|3.805
|22,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.902
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,39
|