***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2023 10:01
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215533
BIST
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14:127.865
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 20,00
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:1228,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 28,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1230,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0208
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:121.800,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,78
|Açılış
|: 1.800,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TABGD
|179,30
|1.507.490.626
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.472.397
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.673.656
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|2.408.612
|% -9,92
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|THYAO
|229,40
|5.203.806.936
|% 1,50
|
|TUPRS
|150,10
|2.338.358.626
|% 0,74
|
|TCELL
|55,55
|2.123.965.720
|% 4,61
|
|ISCTR
|20,98
|1.675.426.105
|% -2,87
|
|BIMAS
|309,50
|1.663.519.493
|% 4,47
|
|EKGYO
|6,87
|802.507.400
|% 0,15
|
|ZOREN
|5,43
|615.004.563
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|180.662.423
|% 3,02
|
|ISCTR
|20,98
|1.675.426.105
|% -2,87
|
|YKBNK
|17,01
|1.283.088.502
|% -2,07
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5109
|28,5187
|% 0,10
|
|Euro
|30,4624
|30,4772
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8645
|35,0394
|% -0,17
|
|Frank
|31,5221
|31,7120
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5825
|7,6205
|% 0,13
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|881,41
|883,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,40
|1.028,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,20
|81,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,61
|1.963,98
|% 0,66
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