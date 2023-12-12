***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2023 10:17
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224788
BIST
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12:287.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,31
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:2829,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0333
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:2831,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1080
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:281.851,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.850,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:28
|CATES
|83,60
|7.899.698
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.415.184
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|223.988.207
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|277.433.280
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|30.185.125
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.411.407
|% -9,92
|
|AGROT
|14,02
|1.549.570.718
|% -8,19
|
|VRGYO
|23,14
|100.631.506
|% -7,37
|
|SMART
|40,22
|43.134.838
|% -7,37
|
|THYAO
|245,70
|3.524.222.296
|% -0,24
|
|AGROT
|14,02
|1.549.570.718
|% -8,19
|
|TUPRS
|148,90
|1.282.933.818
|% 0,07
|
|ISCTR
|22,04
|1.183.653.254
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,74
|1.038.519.964
|% 0,77
|
|AGROT
|14,02
|1.549.570.718
|% -8,19
|
|EKGYO
|7,41
|542.007.732
|% -1,33
|
|KATMR
|2,18
|125.756.441
|% 6,34
|
|ISCTR
|22,04
|1.183.653.254
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,74
|1.038.519.964
|% 0,77
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0306
|29,0344
|% 0,11
|
|Euro
|31,3356
|31,3544
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3365
|36,5187
|% 0,12
|
|Frank
|32,9735
|33,1722
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7167
|7,7554
|% 0,13
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|921,78
|923,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,41
|975,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,38
|76,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,75
|1.985,03
|% 0,66
|