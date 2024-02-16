***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2024 15:08
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250052
BIST
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17:459.240
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,59
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
17:4530,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1100
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8357
En Düşük
30,2546
17:4533,1689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0491
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
17:451.981,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.981,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.990,65
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler17:45
|AKSUE
|14,27
|44.634.035
|% 108,63
|
|TDGYO
|13,20
|196.159.948
|% 10,00
|
|TKNSA
|44,00
|713.602.075
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|401.735.795
|% 9,99
|
|UMPAS
|13,21
|4.417.973
|% 9,99
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|KLGYO
|5,04
|404.568.834
|% -8,20
|
|MAALT
|1.203,00
|281.208.453
|% -7,67
|
|EYGYO
|11,30
|186.931.656
|% -7,38
|
|EREGL
|49,26
|15.640.436.854
|% 4,63
|
|SASA
|44,44
|8.169.464.812
|% 0,63
|
|THYAO
|282,75
|7.217.090.609
|% -0,44
|
|KRDMD
|29,50
|6.683.141.867
|% -0,47
|
|ISCTR
|27,84
|5.942.155.665
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,75
|4.663.710.874
|% 8,70
|
|EREGL
|49,26
|15.640.436.854
|% 4,63
|
|EKGYO
|10,60
|2.710.924.317
|% 1,63
|
|KRDMD
|29,50
|6.683.141.867
|% -0,47
|
|ISCTR
|27,84
|5.942.155.665
|% 0,51
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8275
|30,8353
|% 0,36
|
|Euro
|33,1377
|33,1689
|% -0,15
|
|Sterlin
|38,6106
|38,8042
|% 0,07
|
|Frank
|34,7822
|34,9917
|% 0,02
|
|Riyal
|8,1952
|8,2363
|% 0,28
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|897,48
|900,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,33
|954,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,96
|82,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,48
|1.997,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
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17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
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17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
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17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de