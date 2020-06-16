***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2020 13:25
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.04.2020
Tescil Tarihi
06.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.05.2020 - 10076
Açıklamalar
KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851362
BIST
13:56111.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.734,38
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.399
En Düşük
110.706
13:566,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8448
En Düşük
6,7909
13:567,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:56380,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,32
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,04
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|81.836.982
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.440.442
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.834.910
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.032.392
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,05
|2.612.816
|% -6,94
|
|ASELS
|32,66
|749.294.198
|% 2,13
|
|GSRAY
|3,37
|605.254.485
|% 2,43
|
|GARAN
|8,22
|561.953.425
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,96
|508.921.742
|% 2,62
|
|KARSN
|2,38
|433.782.657
|% 6,73
|
|EKGYO
|1,96
|508.921.742
|% 2,62
|
|KARSN
|2,38
|433.782.657
|% 6,73
|
|GSRAY
|3,37
|605.254.485
|% 2,43
|
|ODAS
|2,14
|362.464.917
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,62
|239.629.497
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6206
|8,6638
|% 0,55
|
|Frank
|7,1963
|7,2397
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8180
|1,8271
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|6,45
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.541
|2.558
|6,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,46
|40,46
|0,74
|