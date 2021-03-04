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***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.03.2021 19:44



***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

2020 yılında Denetim Komitesi'nin görüşleri de alınarak ve SPK düzenlemelerine uygun olarak KPMG
 Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 ile yapılan 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesi 2020 yılı hesap dönemi sonu itibarı ile sona ermiştir. Buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek ve Denetim Komitesi'nin de önerisi dikkate alınarak, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2021 hesap dönemini kapsayacak 1 yıllık bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915249


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Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
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