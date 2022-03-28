***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2022 18:39
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2021 yılında Denetim Komitesi'nin görüşleri de alınarak ve SPK düzenlemelerine uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesi 2021 yılı hesap dönemi sonu itibarı ile sona ermiştir. Buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek ve Denetim Komitesi'nin de önerisi dikkate alınarak, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile 2022 hesap dönemini kapsayacak 1 yıllık bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013526
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
|: 2.176
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2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 14,8200
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|Önceki Kapanış
|: 14,8150
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14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0266
|Açılış
|: 16,2600
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3378
En Düşük
16,2242
18:05924,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -9,71
|Açılış
|: 924,04
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.830.090
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.223.364
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.444.632
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8241
|14,8343
|% 0,02
|
|Euro
|16,3033
|16,3218
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,3582
|19,4553
|% -0,68
|
|Frank
|15,8113
|15,9065
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9413
|3,9611
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,80
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,57
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|-5,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem