***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetim Komitesi'nin görüşleri de alınarak Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin SPK ve TTK düzenlemelerine uygun olarak denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun 14/04/2023 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136511BIST