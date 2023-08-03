***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.05.2023Açıklamalar01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180399BIST