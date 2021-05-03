***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
03.05.2021 18:14
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Açıklamalar
01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934210
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.421
En Düşük
1.400
18:058,2570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2395
18:059,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
18:05476,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,45
|Açılış
|: 475,98
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,32
|66.757.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|321,20
|1.620.166
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.812.239
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.947.967
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|2.053.690
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,00
|2.917.871
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|15.303.124
|% -10,00
|
|KRTEK
|10,53
|38.512.064
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|91.642.505
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.580.445
|% -9,95
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 2,48
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,95
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 1,65
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2570
|% -0,22
|
|Euro
|9,9601
|9,9740
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4582
|11,5156
|% 0,50
|
|Frank
|9,0246
|9,0790
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1964
|2,2074
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|23,13
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,31
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,25
|
|B. Petrol
|67,32
|67,32
|0,56
|
Seans Raporu
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