***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 38.641.860Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -429.497 -429.497 -429.497 0 0 9.579.525 9.579.525 9.150.028 9.150.028Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.579.525 9.579.525 9.579.525 9.579.525Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -429.497 -429.497 -429.497 0 0 0 0 -429.497 -429.497Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888Transferler0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 6.646.719 -6.667.198 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -482.971 -482.971 -482.971 0 0 -2.681.698 -2.681.698 -3.164.669 -3.164.669Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 -2.681.698 -2.681.698 -2.681.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -482.971 -482.971 -482.971 0 0 0 0 -482.971 -482.971Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI965.349 -18.049.869Dönem Karı (Zararı)-2.681.698 9.579.525Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.681.698 9.579.525Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.661.447 -14.464.977Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 20 4.606.003 2.724.870Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler585.535 592.752Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.1 585.535 592.752Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler857.847 736.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler299.381 326.921Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler558.466 410.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.579.768 -1.556.648Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.235.864 -1.958.498Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler656.096 401.850Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-994.762 -4.251.804Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10, 22 -815.000 -4.070.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6, 22 -179.762 -181.804Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -657.708 313.974Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -155.700 -13.025.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.094.977 -11.789.935Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.508.947 -5.621.379İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.788.128 -1.234.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.297.075 -4.386.984Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.085 -158.041İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)19.085 -158.041Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 1.366.320 492.716Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.155.821 -7.536.964İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-643.332 475.743İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.799.153 -8.012.707Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.826 50.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.826 50.000Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-71.462 83.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler139.986 899.826Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-84.703 712.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)224.689 187.516Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.074.726 -16.675.387Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.014.571 -1.257.323Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -94.806 -117.159YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.503.474 14.921.684Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri157.000 17.101.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.660.474 -2.179.318FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.114.434 661.005İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış349.979 22.454Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.439.617 0Ödenen Faiz-656.096 -188.102Alınan Faiz631.300 826.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.652.559 -2.467.180NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.652.559 -2.467.180DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.852.984 12.320.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.200.425 9.852.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.200.425 9.852.984Ticari Alacaklar76.612.348 67.481.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.1 0 3.788.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 76.612.348 63.693.812Diğer Alacaklar203.328 204.878İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar203.328 204.878Stoklar8 1.432.453 2.798.773Peşin Ödenmiş Giderler9.1 241.774 116.670Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 94.806 83.253Diğer Dönen Varlıklar48.602 8.315ARA TOPLAM84.833.736 80.546.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.833.736 80.546.813DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.548.985 1.369.223Diğer Alacaklar129.524 147.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar129.524 147.059Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 10.240.000 9.425.000Maddi Duran Varlıklar11 26.583.054 26.270.192Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.571.041 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 32.925 163.191Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.925 163.191Peşin Ödenmiş Giderler9.2 0 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı24 658.680 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.764.209 37.469.665TOPLAM VARLIKLAR129.597.945 118.016.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.5 2.607.235 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.4 479.910 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.4 479.910 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.127.325 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.127.325 0Ticari Borçlar74.933.069 66.177.381İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.2 37.519.176 37.850.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 37.413.893 28.326.810Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.1 504.444 745.712Diğer Borçlar436.897 92.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.3 392.723 42.744İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44.174 50.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.3 463.054 534.516Kısa Vadeli Karşılıklar1.146.053 738.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.2 157.587 148.971Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.3 988.466 590.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler162.083 312.425ARA TOPLAM80.252.835 68.601.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.252.835 68.601.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.5 3.334.913 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.5 3.334.913 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.5 3.334.913 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.382.978 1.503.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.3 1.382.978 1.503.070Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 119.771TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.717.891 1.622.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER84.970.726 70.224.590ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.627.219 47.791.888Ödenmiş Sermaye17 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları17 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.598.972 -1.136.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.598.972 -1.136.480Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.095.534 -1.633.042Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 14.767.915 8.121.196Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.228.453 -7.140.780Net Dönem Karı veya Zararı-2.681.698 9.579.525TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.627.219 47.791.888TOPLAM KAYNAKLAR129.597.945 118.016.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 176.127.327 254.679.989Satışların Maliyeti18 -164.400.439 -244.710.227TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 11.726.888 9.969.762BRÜT KAR (ZARAR)18 11.726.888 9.969.762Genel Yönetim Giderleri19.1 -14.627.846 -15.407.738Pazarlama Giderleri19.2 -1.568.016 -2.555.672Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.1 1.981.030 1.403.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -1.474.907 -1.168.791ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.962.851 -7.758.567Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.150.462 17.276.846FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.812.389 9.518.279Finansman Gelirleri23.1 689.726 823.308Finansman Giderleri23.2 -1.216.743 -448.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.339.406 9.893.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 657.708 -313.974Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -33.906Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 657.708 -280.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.681.698 9.579.525DÖNEM KARI (ZARARI)-2.681.698 9.579.525Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.681.698 9.579.525Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç/ Kayıp TL 25 -1,51510000 5,41220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-482.971 -429.497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3 -603.714 -536.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler120.743 107.374Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 120.743 107.374Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-482.971 -429.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.164.669 9.150.028Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.164.669 9.150.028http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824427BIST