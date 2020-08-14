***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888Transferler0 0 0 0 0 0 0 6.646.719 2.932.806 -9.579.525 -6.646.719 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 -2.034.291 -2.034.291 -2.013.812 -2.013.812Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.034.291 -2.034.291 -2.034.291 -2.034.291Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 20.479 20.479Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.612.563 -1.116.001 -1.116.001 14.767.915 -4.207.974 -2.034.291 -6.242.265 45.778.076 45.778.076Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -8.284.381 -15.194.532 36.342.838 36.342.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.700.138 -7.150.489Dönem Karı (Zararı)-8.284.381 -2.034.291Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.284.381 -2.034.291Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.572.809 803.292Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 8.822.509 2.065.798Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.976 174.032Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.1 -4.976 174.032Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler403.631 316.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler361.131 250.505Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler42.500 66.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.394.321 -1.489.930Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-258.807 -1.660.474Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.2 1.653.128 170.544Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-846.718 -322.754Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,19 -846.718 -322.754Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -195.209 59.641Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -749 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.608.501 -5.471.839Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.683.476 13.711.744İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.263 161.663İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.695.739 13.550.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-268.028 -168.014İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-268.028 -168.014Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-620.640 413.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.241.068 -18.446.500İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.714.991 -13.789.323İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.956.059 -4.657.177Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.682.349 53.046İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.682.349 53.046Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.426.097 -214.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler946.315 -820.445Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.090.738 -411.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.037.053 -409.015Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.896.929 -6.702.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-183.059 -373.517Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -13.732 -74.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.101.587 -1.604.391Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.197 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.102.784 -1.604.391FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.711.986 326.716İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 637.344İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-293.763 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.856.639 -634.311Ödenen Faiz20.2 -1.653.128 -170.544Alınan Faiz91.544 494.227YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.113.435 -8.428.164NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.113.435 -8.428.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.200.425 9.852.984DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.086.990 1.424.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.086.990 6.200.425Ticari Alacaklar69.101.627 76.612.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 12.263 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.1 69.089.364 76.612.348Diğer Alacaklar470.843 203.328İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar470.843 203.328Stoklar10 2.053.093 1.432.453Peşin Ödenmiş Giderler851.264 241.774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 13.732 94.806Diğer Dönen Varlıklar624.140 48.602ARA TOPLAM77.201.689 84.833.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.201.689 84.833.736DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.395.703 1.548.985Diğer Alacaklar130.037 129.524İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.037 129.524Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.240.000 10.240.000Maddi Duran Varlıklar11 26.424.694 26.583.054Kullanım Hakkı Varlıkları12 23.321.899 5.571.041Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 53.530 32.925Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar53.530 32.925Ertelenmiş Vergi Varlığı21 853.889 658.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.419.752 44.764.209TOPLAM VARLIKLAR140.621.441 129.597.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 15.110.895 2.607.235İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları472.424 479.910Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 472.424 479.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.638.471 2.127.325Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.638.471 2.127.325Ticari Borçlar72.692.001 74.933.069İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 42.234.167 37.519.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.2 30.457.834 37.413.893Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar470.870 504.444Diğer Borçlar1.825.483 436.897İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 98.960 392.723İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.726.523 44.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.889.151 463.054Kısa Vadeli Karşılıklar1.354.761 1.146.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar379.629 157.587Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar975.132 988.466Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler230.866 162.083ARA TOPLAM93.574.027 80.252.835TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.574.027 80.252.835UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 9.365.568 3.334.913İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar86.751 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 86.751 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.278.817 3.334.913Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.278.817 3.334.913Uzun Vadeli Karşılıklar1.339.008 1.382.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.339.008 1.382.978TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.704.576 4.717.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER104.278.603 84.970.726ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.342.838 44.627.219Ödenmiş Sermaye16 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları16 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -1.598.972 -1.598.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.598.972 -1.598.972Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.095.534 -2.095.534Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.767.915 14.767.915Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.910.151 -4.228.453Net Dönem Karı veya Zararı-8.284.381 -2.681.698TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.342.838 44.627.219TOPLAM KAYNAKLAR140.621.441 129.597.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 84.868.044 75.973.451 42.715.081 40.067.156Satışların Maliyeti17 -83.520.285 -71.489.616 -42.400.916 -38.259.615TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.347.759 4.483.835 314.165 1.807.541BRÜT KAR (ZARAR)17 1.347.759 4.483.835 314.165 1.807.541Genel Yönetim Giderleri18 -8.313.156 -7.062.584 -4.201.332 -3.475.372Pazarlama Giderleri-853.779 -791.588 -333.946 -392.438Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler434.753 1.347.928 161.552 271.574Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-88.391 -233.211 -42.140 -188.437ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.472.814 -2.255.620 -4.101.701 -1.977.132Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 847.467 322.754 846.960 3.064Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 458.597 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.625.347 -1.932.866 -2.796.144 -1.974.068Finansman Gelirleri20.1 136.088 538.907 70.052 109.397Finansman Giderleri20.2 -1.990.331 -580.691 -828.971 -425.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.479.590 -1.974.650 -3.555.063 -2.289.952Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri195.209 -59.641 50.705 64.918Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 195.209 -59.641 50.705 64.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.284.381 -2.034.291 -3.504.358 -2.225.034DÖNEM KARI (ZARARI)-8.284.381 -2.034.291 -3.504.358 -2.225.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.284.381 -2.034.291 -3.504.358 -2.225.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sür -1,25710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 20.479 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 25.599 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5.120 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -5.120 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 20.479 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.284.381 -2.013.812 -3.504.358 -2.225.034Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.284.381 -2.013.812 -3.504.358 -2.225.034rim/869159BIST