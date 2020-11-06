***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888Transferler0 0 0 0 0 0 0 6.646.719 2.932.806 -9.579.525 -6.646.719 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 -3.346.244 -3.346.244 -3.325.765 -3.325.765Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.346.244 -3.346.244 -3.346.244 -3.346.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 20.479 20.479Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.612.563 -1.116.001 -1.116.001 14.767.915 -4.207.974 -3.346.244 -6.242.265 44.466.123 44.466.123Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -12.969.993 -19.880.144 31.657.226 31.657.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.825.674 -4.376.609Dönem Karı (Zararı)-12.969.993 -3.346.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-12.969.993 -3.346.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.883.414 2.391.895Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 13.566.540 3.267.632Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.976 101.108Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.1 -4.976 101.108Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.378.537 323.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler538.546 314.386Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler839.991 9.494Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.183.131 -1.534.846Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-360.983 -1.904.171Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.2 2.544.114 369.325Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.068.280 155.249Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,19 -2.068.280 155.249Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -170.789 78.872Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -749 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.113.096 -2.542.004Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.063.644 11.593.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-272.292 2.700.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.791.352 8.892.233Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-243.559 -59.999İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-243.559 -59.999Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.164.436 1.108.019Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.615.376 -14.790.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.256.717 -14.652.139İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.358.659 -138.852Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.397.248 47.091İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.397.248 47.091Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.067.891 -263.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler504.220 -175.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.491.573 -270.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.995.793 95.048Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.026.517 -3.496.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-183.059 -793.109Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.784 -87.147YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.675.396 -1.824.340Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.197 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.676.593 -1.824.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.308.294 -1.293.924İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış567.310 44.834Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.464.231 -1.550.415Ödenen Faiz-2.529.932 -369.325Alınan Faiz118.559 580.982YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.158.016 -7.494.873NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.158.016 -7.494.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.200.425 9.852.984DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.042.409 2.358.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.042.409 6.200.425Ticari Alacaklar88.924.239 76.612.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 272.292 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.1 88.651.947 76.612.348Diğer Alacaklar446.374 203.328İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar446.374 203.328Stoklar10 2.596.889 1.432.453Peşin Ödenmiş Giderler834.275 241.774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 17.784 94.806Diğer Dönen Varlıklar1.041.633 48.602ARA TOPLAM95.903.603 84.833.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.903.603 84.833.736DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 3.617.265 1.548.985Diğer Alacaklar130.037 129.524İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.037 129.524Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.240.000 10.240.000Maddi Duran Varlıklar11 27.369.075 26.583.054Kullanım Hakkı Varlıkları12 23.490.854 5.571.041Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 50.527 32.925Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar50.527 32.925Ertelenmiş Vergi Varlığı21 829.469 658.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.727.227 44.764.209TOPLAM VARLIKLAR161.630.830 129.597.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.790.835 2.607.235İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları321.583 479.910Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 321.583 479.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.469.252 2.127.325Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.469.252 2.127.325Ticari Borçlar92.548.445 74.933.069İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 50.775.893 37.519.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.2 41.772.552 37.413.893Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar573.082 504.444Diğer Borçlar2.415.637 436.897İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 974.215 392.723İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.441.422 44.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.530.945 463.054Kısa Vadeli Karşılıklar2.267.045 1.146.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar494.422 157.587Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.772.623 988.466Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler304.509 162.083ARA TOPLAM120.430.498 80.252.835TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.430.498 80.252.835UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.141.476 3.334.913İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44.062 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 44.062 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.097.414 3.334.913Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.097.414 3.334.913Uzun Vadeli Karşılıklar1.401.630 1.382.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.401.630 1.382.978TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.543.106 4.717.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.973.604 84.970.726ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.657.226 44.627.219Ödenmiş Sermaye16 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları16 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -1.598.972 -1.598.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.598.972 -1.598.972Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.095.534 -2.095.534Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.767.915 14.767.915Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.910.151 -4.228.453Net Dönem Karı veya Zararı-12.969.993 -2.681.698TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.657.226 44.627.219TOPLAM KAYNAKLAR161.630.830 129.597.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 157.151.816 120.365.564 72.283.772 44.392.113Satışların Maliyeti17 -154.161.839 -112.963.369 -70.641.554 -41.473.753TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.989.977 7.402.195 1.642.218 2.918.360BRÜT KAR (ZARAR)17 2.989.977 7.402.195 1.642.218 2.918.360Genel Yönetim Giderleri18 -13.335.068 -10.681.648 -5.021.912 -3.619.064Pazarlama Giderleri-2.330.148 -1.182.712 -1.476.369 -391.124Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler641.628 1.672.474 206.875 324.546Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-181.439 -305.028 -93.048 -71.817ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.215.050 -3.094.719 -4.742.236 -839.099Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.069.029 0 1.221.562 -322.754Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -155.249 0 -155.249FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.146.021 -3.249.968 -3.520.674 -1.317.102Finansman Gelirleri20.1 312.176 617.911 176.088 79.004Finansman Giderleri20.2 -3.306.937 -635.315 -1.316.606 -54.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.140.782 -3.267.372 -4.661.192 -1.292.722Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri170.789 -78.872 -24.420 -19.231Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 170.789 -78.872 -24.420 -19.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.969.993 -3.346.244 -4.685.612 -1.311.953DÖNEM KARI (ZARARI)-12.969.993 -3.346.244 -4.685.612 -1.311.953Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-12.969.993 -3.346.244 -4.685.612 -1.311.953Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp 22 -7,32770000 -1,89050000 -2,64720000 -0,74120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 20.479 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 25.599 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5.120 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -5.120 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 20.479 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.969.993 -3.325.765 -4.685.612 -1.311.953Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-12.969.993 -3.325.765 -4.685.612 -1.311.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886823BIST