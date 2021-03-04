***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888Transferler0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 6.646.719 2.912.327 -9.579.525 -6.667.198 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -482.971 -482.971 -482.971 0 0 -2.681.698 -2.681.698 -3.164.669 -3.164.669Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 -2.681.698 -2.681.698 -2.681.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -482.971 -482.971 -482.971 0 0 0 0 -482.971 -482.971Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -151.694 -151.694 -151.694 0 0 -11.527.916 -11.527.916 -11.679.610 -11.679.610Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 -11.527.916 -11.527.916 -11.527.916Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -151.694 -151.694 -151.694 0 0 0 0 -151.694 -151.694Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.041.635 965.349Dönem Karı (Zararı)-11.527.916 -2.681.698Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.527.916 -2.681.698Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.680.077 2.661.447Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 21 18.498.565 4.606.003Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler85.726 585.535Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 85.726 585.535Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.402.633 857.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler658.633 299.381Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler744.000 558.466Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.435.057 -1.579.768Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.507.948 -2.235.864Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.943.005 656.096Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.896.344 -994.762Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11, 23.1 -1.825.000 -815.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6, 23.1 -2.071.344 -179.762Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -3.104.291 -657.708Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23.1, 23.2 258.731 -155.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.383.934 2.094.977Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.761.870 -7.508.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-441.901 3.788.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.319.969 -11.297.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-231.297 19.085İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-231.297 19.085Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -842.221 1.366.320Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.458.176 8.155.821İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.763.019 -643.332İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.695.157 8.799.153Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler969.578 -5.826İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)969.578 -5.826Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.973.627 -71.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.817.941 139.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.140.127 -84.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.958.068 224.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.536.095 2.074.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-475.272 -1.014.571Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -19.188 -94.806YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.158.796 -2.503.474Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri215.062 157.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.373.858 -2.660.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.197.814 -2.114.434İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 349.979İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-291.261 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.707.029 -2.439.617Ödenen Faiz-3.346.162 -656.096Alınan Faiz146.638 631.300YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.314.975 -3.652.559NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.314.975 -3.652.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.200.425 9.852.984DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 885.450 6.200.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 885.450 6.200.425Ticari Alacaklar111.595.958 76.612.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.1 441.901 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 111.154.057 76.612.348Diğer Alacaklar434.112 203.328İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar434.112 203.328Stoklar9 2.274.674 1.432.453Peşin Ödenmiş Giderler10.1 778.958 241.774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 19.188 94.806Diğer Dönen Varlıklar745.198 48.602ARA TOPLAM116.733.538 84.833.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.733.538 84.833.736DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 3.620.329 1.548.985Diğer Alacaklar130.037 129.524İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.037 129.524Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 12.065.000 10.240.000Maddi Duran Varlıklar12 26.830.065 26.583.054Kullanım Hakkı Varlıkları13 22.089.764 5.571.041Maddi Olmayan Duran Varlıklar101.975 32.925Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 101.975 32.925Ertelenmiş Vergi Varlığı25 3.800.894 658.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.638.064 44.764.209TOPLAM VARLIKLAR185.371.602 129.597.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 17.304.161 2.607.235İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları168.179 479.910Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.4 168.179 479.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.135.982 2.127.325Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.135.982 2.127.325Ticari Borçlar120.896.636 74.933.069İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.2 67.875.250 37.519.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 53.021.386 37.413.893Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.1 716.925 504.444Diğer Borçlar1.151.669 436.897İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.3 137.917 392.723İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.013.752 44.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2 2.436.681 463.054Kısa Vadeli Karşılıklar2.148.809 1.146.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.2 562.738 157.587Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.3 1.586.071 988.466Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler262.535 162.083ARA TOPLAM144.917.416 80.252.835TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER144.917.416 80.252.835UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 6.155.772 3.334.913İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.155.772 3.334.913Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.155.772 3.334.913Uzun Vadeli Karşılıklar1.350.805 1.382.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.3 1.350.805 1.382.978TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.506.577 4.717.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER152.423.993 84.970.726ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.947.609 44.627.219Ödenmiş Sermaye18 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları18 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.750.666 -1.598.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.750.666 -1.598.972Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.247.228 -2.095.534Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 14.767.915 14.767.915Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.910.151 -4.228.453Net Dönem Karı veya Zararı-11.527.916 -2.681.698TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.947.609 44.627.219TOPLAM KAYNAKLAR185.371.602 129.597.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 248.092.415 176.127.327Satışların Maliyeti19 -241.954.169 -164.400.439TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.138.246 11.726.888BRÜT KAR (ZARAR)19 6.138.246 11.726.888Genel Yönetim Giderleri20.1 -18.679.259 -14.627.846Pazarlama Giderleri20.2 -2.357.232 -1.568.016Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1 2.071.787 1.981.030Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2 -1.492.930 -1.474.907ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.319.388 -3.962.851Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.1 4.019.853 1.150.462Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23.2 -382.240 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.681.775 -2.812.389Finansman Gelirleri24.1 331.623 689.726Finansman Giderleri24.2 -4.282.055 -1.216.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.632.207 -3.339.406Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 3.104.291 657.708Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 3.104.291 657.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.527.916 -2.681.698DÖNEM KARI (ZARARI)-11.527.916 -2.681.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.527.916 -2.681.698Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 26 -6,51290000 -1,51510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-151.694 -482.971Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.3 -189.617 -603.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.923 120.743Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 37.923 120.743Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-151.694 -482.971TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.679.610 -3.164.669Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.679.610 -3.164.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915236BIST