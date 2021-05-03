***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -4.780.023 -11.690.174 39.847.196 39.847.196Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -951.698 -951.698 -951.698 -951.698Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -951.698 -951.698 -951.698 -951.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 -951.698 -19.389.765 31.995.911 31.995.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.906.589 4.183.453Dönem Karı (Zararı)-951.698 -4.780.023Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-951.698 -4.780.023Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.966.862 5.730.447Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 5.816.055 4.335.483Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -60.811Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -60.811Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler383.755 336.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler159.413 172.507Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler224.342 163.825Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler905.143 805.857Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.118.597 -169.343Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.023.740 975.200Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-306.412 458.597Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıplar 21 170.414 -144.504Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.093 -507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.056.069 3.422.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.504.335 6.291.382İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)158.274 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.662.609 6.291.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-458.294 -274.434İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-665 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-457.629 -274.434Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler144.290 -460.959Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.729.953 -3.217.127İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.431.094 3.868.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.701.141 -7.085.931Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-115.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-115.000 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-420.366 398.954İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.679.821 685.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)676.070 -576.952Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.003.751 1.262.047Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.071.233 4.373.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-161.485 -183.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.159 -6.823YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-277.037 -678.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.544 900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -279.581 -679.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.450.258 -5.642.281İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3.710.662 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -392.723Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.081.479 -4.319.844Ödenen Faiz-1.142.616 -975.200Alınan Faiz63.175 45.486YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.179.294 -2.137.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.179.294 -2.137.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 885.450 6.200.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.064.744 4.062.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.064.744 885.450Ticari Alacaklar120.205.424 111.595.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 283.627 441.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.1 119.921.797 111.154.057Diğer Alacaklar851.998 434.112İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar665 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar851.333 434.112Stoklar10 2.130.384 2.274.674Peşin Ödenmiş Giderler656.567 778.958Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 22.347 19.188Diğer Dönen Varlıklar191.629 745.198ARA TOPLAM128.123.093 116.733.538TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.123.093 116.733.538DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 3.926.741 3.620.329Diğer Alacaklar170.445 130.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar170.445 130.037Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.065.000 12.065.000Maddi Duran Varlıklar11 26.451.304 26.830.065Kullanım Hakkı Varlıkları12 24.801.971 22.089.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 94.305 101.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar94.305 101.975Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.630.480 3.800.894TOPLAM DURAN VARLIKLAR71.140.246 68.638.064TOPLAM VARLIKLAR199.263.339 185.371.602KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 18.499.535 17.304.161İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları700.036 168.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.4 700.036 168.179İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.799.499 17.135.982Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.799.499 17.135.982Ticari Borçlar129.494.919 120.896.636İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.2 80.132.233 67.875.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.2 49.362.686 53.021.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar695.528 716.925Diğer Borçlar4.809.944 1.151.669İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.3 3.911.192 137.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar898.752 1.013.752Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.016.315 2.436.681Kısa Vadeli Karşılıklar2.338.799 2.148.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar662.386 562.738Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.676.413 1.586.071Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler422.788 262.535ARA TOPLAM158.277.828 144.917.416TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER158.277.828 144.917.416UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 7.740.515 6.155.772İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar506.831 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.4 506.831 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.233.684 6.155.772Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.233.684 6.155.772Uzun Vadeli Karşılıklar1.249.085 1.350.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.249.085 1.350.805TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.989.600 7.506.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER167.267.428 152.423.993ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.995.911 32.947.609Ödenmiş Sermaye16 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları16 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.750.666 -1.750.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.750.666 -1.750.666Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.247.228 -2.247.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.767.915 14.767.915Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.438.067 -6.910.151Net Dönem Karı veya Zararı-951.698 -11.527.916TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.995.911 32.947.609TOPLAM KAYNAKLAR199.263.339 185.371.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 84.235.374 42.152.963Satışların Maliyeti17 -78.794.771 -41.119.369TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.440.603 1.033.594BRÜT KAR (ZARAR)17 5.440.603 1.033.594Genel Yönetim Giderleri18 -4.704.357 -4.111.824Pazarlama Giderleri-801.138 -519.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.238.090 273.201Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.029.147 -46.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)144.051 -3.371.113Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 308.505 507Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -458.597FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)452.556 -3.829.203Finansman Gelirleri20.1 99.978 66.036Finansman Giderleri20.2 -1.333.818 -1.161.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-781.284 -4.924.527Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -170.414 144.504Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -170.414 144.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-951.698 -4.780.023DÖNEM KARI (ZARARI)-951.698 -4.780.023Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-951.698 -4.780.023Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 22 -0,53770000 -2,70060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-951.698 -4.780.023Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-951.698 -4.780.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934199BIST