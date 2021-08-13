***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219Transferler0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -8.284.381 -15.194.532 36.342.838 36.342.838Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.876 268.876 268.876 268.876Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.876 268.876 268.876 268.876Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 268.876 -18.169.191 33.216.485 33.216.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.069.147 9.700.138Dönem Karı (Zararı)268.876 -8.284.381Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)268.876 -8.284.381Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.118.552 9.572.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 11.980.161 8.822.509Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.976Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.976Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler515.569 403.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler377.331 361.131Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler138.238 42.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.351.957 1.394.321Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.896.275 -258.807Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.248.232 1.653.128Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler654.700 -846.718Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 654.700 -846.718Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -379.200 -195.209Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.635 -749İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.528.046 8.608.501Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.542.819 7.683.476İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)368.926 -12.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.911.745 7.695.739Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-258.517 -268.028İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-137.228 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-121.289 -268.028Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-512.861 -620.640Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.771.873 -2.241.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.581.450 4.714.991İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.190.423 -6.956.059Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-239.812 1.682.349İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-239.812 1.682.349Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.081.963 1.426.097İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.336.053 946.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)206.353 -1.090.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.129.700 2.037.053Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.859.382 9.896.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-785.483 -183.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.752 -13.732YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.925.537 -1.101.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.086 1.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.930.623 -1.102.784FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.105 -10.711.986İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış14.704.160 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -293.763Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.479.879 -8.856.639Ödenen Faiz-2.286.217 -1.653.128Alınan Faiz95.041 91.544YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.176.715 -2.113.435NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.176.715 -2.113.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 885.450 6.200.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.062.165 4.086.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.062.165 885.450Ticari Alacaklar145.561.492 111.595.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 72.975 441.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.1 145.488.517 111.154.057Diğer Alacaklar692.629 434.112İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 137.228 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar555.401 434.112Stoklar10 2.787.535 2.274.674Peşin Ödenmiş Giderler973.315 778.958Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 4.752 19.188Diğer Dönen Varlıklar363.676 745.198ARA TOPLAM154.445.564 116.733.538TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR154.445.564 116.733.538DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.965.629 3.620.329Diğer Alacaklar130.037 130.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.037 130.037Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.065.000 12.065.000Maddi Duran Varlıklar11 29.440.060 26.830.065Kullanım Hakkı Varlıkları12 24.094.386 22.089.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 86.635 101.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.635 101.975Ertelenmiş Vergi Varlığı20 4.180.094 3.800.894TOPLAM DURAN VARLIKLAR72.961.841 68.638.064TOPLAM VARLIKLAR227.407.405 185.371.602KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.785.872 17.304.161İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları686.716 168.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 686.716 168.179İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.099.156 17.135.982Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.099.156 17.135.982Ticari Borçlar147.966.057 120.896.636İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 90.504.943 67.875.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.2 57.461.114 53.021.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar842.692 716.925Diğer Borçlar15.901.964 1.151.669İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 15.128.024 137.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar773.940 1.013.752Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)354.718 2.436.681Kısa Vadeli Karşılıklar1.800.196 2.148.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar397.974 562.738Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.402.222 1.586.071Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler551.315 262.535ARA TOPLAM184.202.814 144.917.416TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER184.202.814 144.917.416UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.880.689 6.155.772İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar345.905 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 345.905 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.534.784 6.155.772Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.534.784 6.155.772Uzun Vadeli Karşılıklar1.107.417 1.350.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.107.417 1.350.805TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.988.106 7.506.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER194.190.920 152.423.993ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.216.485 32.947.609Ödenmiş Sermaye16 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları16 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.750.666 -1.750.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.750.666 -1.750.666Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.247.228 -2.247.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.767.915 14.767.915Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.438.067 -6.910.151Net Dönem Karı veya Zararı268.876 -11.527.916TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.216.485 32.947.609TOPLAM KAYNAKLAR227.407.405 185.371.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 199.664.911 84.868.044 115.429.537 42.715.081Satışların Maliyeti17 -184.693.570 -83.520.285 -105.898.799 -42.400.916TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.971.341 1.347.759 9.530.738 314.165BRÜT KAR (ZARAR)17 14.971.341 1.347.759 9.530.738 314.165Genel Yönetim Giderleri18 -10.229.879 -8.313.156 -5.525.522 -4.201.332Pazarlama Giderleri-1.486.834 -853.779 -685.696 -333.946Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.016.087 434.753 777.997 161.552Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.066.793 -88.391 -1.037.646 -42.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.203.922 -7.472.814 3.059.871 -4.101.701Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.635 847.467 -303.870 846.960Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-654.700 0 -654.700 458.597FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.553.857 -6.625.347 2.101.301 -2.796.144Finansman Gelirleri19.1 162.774 136.088 62.796 70.052Finansman Giderleri19.2 -2.826.955 -1.990.331 -1.493.137 -828.971SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-110.324 -8.479.590 670.960 -3.555.063Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri379.200 195.209 549.614 50.705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 379.200 195.209 549.614 50.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358DÖNEM KARI (ZARARI)268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyretilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 21 0,15190000 -4,68040000 0,68960000 1,97990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958040BIST