***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.419 44.627.419Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993Diğer Kapsamlı 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -12.969.993 -19.880.144 31.657.226 31.657.226Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 -4.383.984 -22.822.051 28.563.625 28.563.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.110.948 12.825.674Dönem Karı (Zararı)-4.383.984 -12.969.993Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.383.984 -12.969.993Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.768.448 14.883.414Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 18.614.840 13.566.540Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.976Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.976Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler912.391 1.378.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler570.469 538.546Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler341.922 839.991Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.737.496 2.183.131Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.673.717 -360.983Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 7.411.213 2.544.114Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler881.445 -2.068.280Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 881.445 -2.068.280Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -1.372.834 -170.789Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.890 -749İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.803.500 11.113.096Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.401.575 -12.063.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)112.414 -272.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.513.989 -11.791.352Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-175.611 -243.559İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-137.228 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.383 -243.559Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-945.788 -1.164.436Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.849.540 17.615.376İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)47.465.747 13.256.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.383.793 4.358.659Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-239.812 1.397.248İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-239.812 1.397.248Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)761.273 5.067.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.955.473 504.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-158.672 -1.491.573Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.114.145 1.995.793Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.187.964 13.026.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.072.264 -183.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.752 -17.784YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.571.450 -2.675.396Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.341 1.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.576.791 -2.676.593FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.456.954 -14.308.294İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış2.871 567.310Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.707.315 -12.464.231Ödenen Faiz-3.847.551 -2.529.932Alınan Faiz95.041 118.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.082.544 -4.158.016NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.082.544 -4.158.016DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 885.450 6.200.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.967.994 2.042.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.967.994 885.450Ticari Alacaklar151.722.936 111.595.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 329.487 441.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.1 151.393.449 111.154.057Diğer Alacaklar609.723 434.112İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 137.228 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar472.495 434.112Stoklar10 3.220.462 2.274.674Peşin Ödenmiş Giderler1.116.119 778.958Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 4.752 19.188Diğer Dönen Varlıklar585.897 745.198ARA TOPLAM159.227.883 116.733.538TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR159.227.883 116.733.538DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.738.884 3.620.329Diğer Alacaklar130.037 130.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.037 130.037Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.065.000 12.065.000Maddi Duran Varlıklar11 30.303.056 26.830.065Kullanım Hakkı Varlıkları12 24.525.281 22.089.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 136.918 101.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar136.918 101.975Ertelenmiş Vergi Varlığı20 5.173.728 3.800.894TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.072.904 68.638.064TOPLAM VARLIKLAR234.300.787 185.371.602KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.295.353 17.304.161İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları677.583 168.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar677.583 168.179İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.617.770 17.135.982Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 15.617.770 17.135.982Ticari Borçlar170.954.457 120.896.636İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 116.483.080 67.875.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.2 54.471.377 53.021.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar583.494 716.925Diğer Borçlar1.416.835 1.151.669İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 642.895 137.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar773.940 1.013.752Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.197.954 2.436.681Kısa Vadeli Karşılıklar2.100.046 2.148.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar523.948 562.738Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.576.098 1.586.071Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler540.703 262.535ARA TOPLAM195.088.842 144.917.416TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.088.842 144.917.416UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 9.760.520 6.155.772İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar177.091 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 177.091 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.583.429 6.155.772Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.583.429 6.155.772Uzun Vadeli Karşılıklar887.800 1.350.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 887.800 1.350.805TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.648.320 7.506.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER205.737.162 152.423.993ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.563.625 32.947.609Ödenmiş Sermaye16 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları16 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -1.750.666 -1.750.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.750.666 -1.750.666Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.247.228 -2.247.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.767.915 14.767.915Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.438.067 -6.910.151Net Dönem Karı veya Zararı-4.383.984 -11.527.916TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.563.625 32.947.609TOPLAM KAYNAKLAR234.300.787 185.371.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 312.182.951 157.151.816 112.518.040 72.283.772Satışların Maliyeti17 -294.023.393 -154.161.839 -109.329.823 -70.641.554TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.159.558 2.989.977 3.188.217 1.642.218BRÜT KAR (ZARAR)17 18.159.558 2.989.977 3.188.217 1.642.218Genel Yönetim Giderleri18 -15.549.866 -13.335.068 -5.319.987 -5.021.912Pazarlama Giderleri-2.282.873 -2.330.148 -796.039 -1.476.369Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.941.253 641.628 925.166 206.875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.580.748 -181.439 -1.513.955 -93.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-312.676 -12.215.050 -3.516.598 -4.742.236Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.890 2.069.029 255 1.221.562Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-881.445 0 -226.745 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.189.231 -10.146.021 -3.743.088 -3.520.674Finansman Gelirleri19.1 162.774 312.176 0 176.088Finansman Giderleri19.2 -4.730.361 -3.306.937 -1.903.406 -1.316.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.756.818 -13.140.782 -5.646.494 -4.661.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.372.834 170.789 993.634 -24.420Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.372.834 170.789 993.634 -24.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612DÖNEM KARI (ZARARI)-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975313BIST