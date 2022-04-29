***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -951.698 -951.698 -951.698 -951.698Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -951.698 -951.698 -951.698 -951.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 -951.698 -19.389.765 31.995.911 31.995.911Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -7.629.538 -12.230.443 -19.859.981 23.562.237 23.562.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.574.227 6.906.589Dönem Karı (Zararı)-12.230.443 -951.698Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-12.230.443 -951.698Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.011.118 6.966.862Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 10.350.956 5.816.055Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.938.649 383.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler367.898 159.413Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler375.000 -100.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.195.751 324.342Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.812.505 905.143Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-761.934 -1.118.597Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.574.439 2.023.740Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-108.265 -306.412Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -108.265 -306.412Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -1.982.303 170.414Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-424 -2.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.938.548 1.056.069Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.677.956 -8.504.335İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.140 158.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.680.096 -8.662.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.148.356 -458.294İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.662 -665İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.139.694 -457.629Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.349.041 144.290Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.018.023 8.729.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)35.380.109 12.431.094İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.362.086 -3.701.141Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -115.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -115.000Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.588.233 -420.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.507.645 1.679.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.523.636 676.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.031.281 1.003.751Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.719.223 7.071.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-144.863 -161.485Vergi İadeleri (Ödemeleri)-133 -3.159YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.626.623 -277.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri424 2.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.627.047 -279.581FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.713.425 -3.450.258İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 3.710.662İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-119.102 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.741.176 -6.081.479Ödenen Faiz-3.855.814 -1.142.616Alınan Faiz2.667 63.175YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.234.179 3.179.294NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.234.179 3.179.294DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.965.434 885.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.199.613 4.064.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.199.613 5.965.434Ticari Alacaklar182.833.240 167.759.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 297.694 299.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.1 182.535.546 167.459.924Diğer Alacaklar1.543.699 347.221İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 189.299 132.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.354.400 214.706Stoklar10 4.191.098 2.842.057Peşin Ödenmiş Giderler1.482.227 797.117Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 5.701 5.568Diğer Dönen Varlıklar854.611 16.085ARA TOPLAM199.110.189 177.733.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR199.110.189 177.733.240DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.932.945 2.824.680Diğer Alacaklar130.037 130.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.037 130.037Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.240.000 14.240.000Maddi Duran Varlıklar11 37.216.433 33.451.201Kullanım Hakkı Varlıkları12 62.389.236 24.765.400Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 121.137 134.666Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar121.137 134.666Ertelenmiş Vergi Varlığı21 4.761.379 2.779.076TOPLAM DURAN VARLIKLAR121.791.167 78.325.060TOPLAM VARLIKLAR320.901.356 256.058.300KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 34.876.995 16.098.360İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları785.501 660.235Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 785.501 660.235İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.091.494 15.438.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar34.091.494 15.438.125Ticari Borçlar218.027.783 183.330.092İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 143.801.477 107.906.867İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.2 74.226.306 75.423.225Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar663.081 666.473Diğer Borçlar773.940 1.169.705İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 0 395.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar773.940 773.940Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.463.887 3.875.654Kısa Vadeli Karşılıklar5.761.085 2.900.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar956.073 666.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.805.012 2.234.262Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler847.030 841.911ARA TOPLAM266.413.801 208.882.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER266.413.801 208.882.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 29.888.260 10.279.067İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar158.586 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 158.586 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.729.674 10.279.067Kiralama İşlemlerinden Borçlar29.729.674 10.279.067Uzun Vadeli Karşılıklar1.037.058 1.103.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.037.058 1.103.976TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.925.318 11.383.043TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER297.339.119 220.265.620ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.562.237 35.792.680Ödenmiş Sermaye16 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları16 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -1.998.658 -1.998.658Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.998.658 -1.998.658Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.495.220 -2.495.220Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 7.052.449 7.052.449Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-7.629.538 -10.722.601Net Dönem Karı veya Zararı-12.230.443 3.093.063TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.562.237 35.792.680TOPLAM KAYNAKLAR320.901.356 256.058.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 164.301.252 84.235.374Satışların Maliyeti17 -165.325.289 -78.794.771TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17 -1.024.037 5.440.603BRÜT KAR (ZARAR)17 -1.024.037 5.440.603Genel Yönetim Giderleri18 -7.793.403 -4.704.357Pazarlama Giderleri-1.020.491 -801.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.518.851 1.238.090Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.379.176 -1.029.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.698.256 144.051Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler108.689 308.505FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.589.567 452.556Finansman Gelirleri20.1 50.789 99.978Finansman Giderleri20.2 -3.673.968 -1.333.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.212.746 -781.284Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 1.982.303 -170.414Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.982.303 -170.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.230.443 -951.698DÖNEM KARI (ZARARI)-12.230.443 -951.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.230.443 -951.698Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 22 -6,90990000 -0,53770000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.230.443 -951.698Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.230.443 -951.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025959BIST