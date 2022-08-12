***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.876 268.876 268.876 268.876Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.876 268.876 268.876 268.876Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 268.876 -18.169.191 33.216.485 33.216.485Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.159.951 19.159.951 19.159.951 19.159.951Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.159.951 19.159.951 19.159.951 19.159.951Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 -148.399 0 -148.399 -148.399 -148.399Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -7.777.937 19.159.951 11.382.014 54.804.232 54.804.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.407.630 7.069.147Dönem Karı (Zararı)19.159.951 268.876Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.159.951 268.876Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.090.168 15.118.552Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 22.029.400 11.980.161Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-707.494 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-707.494 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.304.541 515.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler678.075 377.331Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler375.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.251.466 138.238Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.720.547 2.351.957Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.425.297 -1.896.275Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.145.844 4.248.232Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.250.357 654.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.520.000 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 269.643 654.700Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 3.994.803 -379.200Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.272 -4.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.921.656 -7.528.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-122.486.452 -33.542.819İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-424.600 368.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-122.061.852 -33.911.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.159.216 -258.517İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)132.515 -137.228İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.291.731 -121.289Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.875.373 -512.861Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler153.071.815 26.771.873İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)109.513.244 22.581.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)43.558.571 4.190.423Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.404 -239.812İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.404 -239.812Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.737.612 -2.081.963İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.622.866 2.336.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.344.485 206.353Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.967.351 2.129.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.171.775 7.859.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-726.012 -785.483Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-38.000 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-133 -4.752YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.868.390 -3.925.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.272 5.086Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -36.869.662 -3.930.623FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.147.864 33.105İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 14.704.160İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-24.054 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.718.751 -12.479.879Ödenen Faiz-7.455.848 -2.286.217Alınan Faiz50.789 95.041YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.391.376 3.176.715NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.391.376 3.176.715DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.965.434 885.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.356.810 4.062.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.356.810 5.965.434Ticari Alacaklar291.951.533 167.759.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 724.434 299.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.1 291.227.099 167.459.924Diğer Alacaklar2.506.437 347.221İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 0 132.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.506.437 214.706Stoklar10 11.717.430 2.842.057Peşin Ödenmiş Giderler1.920.138 797.117Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 5.701 5.568Diğer Dönen Varlıklar237.549 16.085ARA TOPLAM318.695.598 177.733.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR318.695.598 177.733.240DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.555.037 2.824.680Diğer Alacaklar130.037 130.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.037 130.037Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 23.760.000 14.240.000Maddi Duran Varlıklar12 68.274.726 33.451.201Kullanım Hakkı Varlıkları13 63.887.317 24.765.400Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 107.610 134.666Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar107.610 134.666Ertelenmiş Vergi Varlığı23 0 2.779.076TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.714.727 78.325.060TOPLAM VARLIKLAR477.410.325 256.058.300KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 40.141.360 16.098.360İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları599.634 660.235Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 599.634 660.235İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.541.726 15.438.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar39.541.726 15.438.125Ticari Borçlar335.463.840 183.330.092İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 216.626.337 107.906.867İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.2 118.837.503 75.423.225Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar940.478 666.473Diğer Borçlar1.407.440 1.169.705İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 623.096 395.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar784.344 773.940Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.613.266 3.875.654Kısa Vadeli Karşılıklar8.544.614 2.900.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar721.886 666.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.822.728 2.234.262Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.233.041 841.911ARA TOPLAM393.344.039 208.882.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER393.344.039 208.882.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 27.046.054 10.279.067İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar108.435 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 108.435 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.937.619 10.279.067Kiralama İşlemlerinden Borçlar26.937.619 10.279.067Uzun Vadeli Karşılıklar1.000.273 1.103.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.000.273 1.103.976Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.215.727 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.262.054 11.383.043TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER422.606.093 220.265.620ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.804.232 35.792.680Ödenmiş Sermaye17 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları17 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.998.658 -1.998.658Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.998.658 -1.998.658Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.495.220 -2.495.220Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 7.052.449 7.052.449Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-7.777.937 -10.722.601Net Dönem Karı veya Zararı19.159.951 3.093.063TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.804.232 35.792.680TOPLAM KAYNAKLAR477.410.325 256.058.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 483.365.026 199.664.911 319.063.774 115.429.537Satışların Maliyeti18 -442.386.645 -184.693.570 -277.061.356 -105.898.799TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.978.381 14.971.341 42.002.418 9.530.738BRÜT KAR (ZARAR)18 40.978.381 14.971.341 42.002.418 9.530.738Genel Yönetim Giderleri19 -18.191.575 -10.229.879 -10.398.172 -5.525.522Pazarlama Giderleri-2.812.755 -1.486.834 -1.792.264 -685.696Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.1 6.510.100 2.016.087 4.991.249 777.997Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20.2 -4.672.117 -2.066.793 -2.292.941 -1.037.646ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.812.034 3.203.922 32.510.290 3.059.871Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.1 9.521.272 4.635 9.412.583 -303.870Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21.2 -269.643 -654.700 -269.643 -654.700FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.063.663 2.553.857 41.653.230 2.101.301Finansman Gelirleri22.1 50.789 162.774 0 62.796Finansman Giderleri22.2 -7.959.698 -2.826.955 -4.285.730 -1.493.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.154.754 -110.324 37.367.500 670.960Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.994.803 379.200 -5.977.106 549.614Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -3.994.803 379.200 -5.977.106 549.614SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574DÖNEM KARI (ZARARI)19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 24 10,82480000 0,15190000 17,73470000 0,68960000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055225BIST