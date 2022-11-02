***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 -4.383.984 -22.822.051 28.563.625 28.563.625Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.204.038 15.204.038 15.204.038 15.204.038Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.204.038 15.204.038 15.204.038 15.204.038Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 -148.399 0 -148.399 -148.399 -148.399Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -7.777.937 15.204.038 7.426.101 50.848.319 50.848.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.644.756 30.110.948Dönem Karı (Zararı)15.204.038 -4.383.984Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.204.038 -4.383.984Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.726.737 23.768.448Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 34.714.886 18.614.840Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-707.494 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-707.494 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.071.105 912.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.234.994 570.469Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler292.396 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.543.715 341.922Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.046.371 4.737.496Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.178.028 -2.673.717Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.224.399 7.411.213Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.388.014 881.445Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.520.000 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.868.014 881.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.991.155 -1.372.834Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.272 -4.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler39.787.534 11.803.500Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-149.141.093 -39.401.575İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)85.824 112.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-149.226.917 -39.513.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.267.066 -175.611İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)132.515 -137.228İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.399.581 -38.383Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.632.025 -945.788Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler176.021.580 48.849.540İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)98.078.831 47.465.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)77.942.749 1.383.793Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -239.812İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -239.812Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.086.195 761.273İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.719.943 2.955.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-265.759 -158.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.985.702 3.114.145Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.718.309 31.187.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.035.420 -1.072.264Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-38.000 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-133 -4.752YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI