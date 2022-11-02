***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 19:08
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 -4.383.984 -22.822.051 28.563.625 28.563.625
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.204.038 15.204.038 15.204.038 15.204.038
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.204.038 15.204.038 15.204.038 15.204.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -148.399 0 -148.399 -148.399 -148.399
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -7.777.937 15.204.038 7.426.101 50.848.319 50.848.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.644.756 30.110.948
Dönem Karı (Zararı)
15.204.038 -4.383.984
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.204.038 -4.383.984
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.726.737 23.768.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 34.714.886 18.614.840
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-707.494 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-707.494 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.071.105 912.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.234.994 570.469
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
292.396 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.543.715 341.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.046.371 4.737.496
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.178.028 -2.673.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.224.399 7.411.213
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.388.014 881.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.520.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.868.014 881.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.991.155 -1.372.834
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.272 -4.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.787.534 11.803.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.141.093 -39.401.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
85.824 112.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-149.226.917 -39.513.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.267.066 -175.611
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
132.515 -137.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.399.581 -38.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.632.025 -945.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
176.021.580 48.849.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
98.078.831 47.465.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.942.749 1.383.793
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -239.812
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -239.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.086.195 761.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.719.943 2.955.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-265.759 -158.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.985.702 3.114.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.718.309 31.187.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.035.420 -1.072.264
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-38.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-133 -4.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI