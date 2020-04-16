***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 16.04.2020Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No: 4B IşıkkentGündem Maddeleri1 - Açılış ve Yoklama2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi4 - 2019 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması7 - 2019 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca – 2020 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar12 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme13 - 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar14 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme15 - Dilekler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CIMBETON_2019 YILI OLAGAN GK KAP BİLGİLENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı,2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi,3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verilde ve görüşüldü,4- 2019 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2019 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı,5- TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oyçokluğuyla onaylandı,6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi,7- 2019 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin yasal kayıtlarında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ve zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine oyçokluğuyla karar verildi.8- Şirket Ana ortağı Çimentaş İzmir Çimneto Fabrikası Türk A.Ş. vekilince önerildiği gibi 2020 mali hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi,9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı,10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi,11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı,12- 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı,13- 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi,14- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı,15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Çimbeton 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Çimbeton 2019 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Çimbeton 2019 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarÇimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2020 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838616BIST