***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.05.2020 16:23
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 16.04.2020
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No: 4B Işıkkent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
4 - 2019 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
7 - 2019 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca – 2020 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
12 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
13 - 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
14 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
15 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CIMBETON_2019 YILI OLAGAN GK KAP BİLGİLENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı,
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi,
3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verilde ve görüşüldü,
4- 2019 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2019 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı,
5- TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oyçokluğuyla onaylandı,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi,
7- 2019 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin yasal kayıtlarında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ve zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
8- Şirket Ana ortağı Çimentaş İzmir Çimneto Fabrikası Türk A.Ş. vekilince önerildiği gibi 2020 mali hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi,
9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı,
10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi,
11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı,
12- 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı,
13- 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi,
14- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı,
15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Çimbeton 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Çimbeton 2019 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Çimbeton 2019 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2020 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843682
BIST